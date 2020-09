publié le 18/09/2020 à 21:04

En déplacement à Condom (Gers) le vendredi 18 septembre, le président de la République a été interpellé par un lycéen sur la question des tenues vestimentaires à l'école. "En ce moment sur les réseaux sociaux, il y a tout une polémique autour de comment s'habillent les filles. J'aimerais savoir ce que vous en pensez", lui a demandé l'adolescent.

Visiblement gêné par le sujet, le président a d'abord plaisanté avant de répondre à la question : "Je trouve que ça n'est pas illégitime que les profs et directeurs d'écoles disent : 'on essaye tous d'avoir une tenue qu'on juge comme correcte'".

"Je comprends que la féminité s'exprime et ait une liberté vestimentaire. Après, je trouve que c'est une bonne chose aussi, dans ce temps où les consciences se forment, le collège, le lycée, qu'on essaye de garder quelques codes parce que sinon après, on ne sait jamais où ça s'arrête", a poursuivi le chef de l'État.

"Le bon sens vaut mieux qu'un long règlement"

Emmanuel Macron a ensuite été relancé par le lycéen. Le jeune homme lui a indiqué que dans son établissement, le règlement n'était pas précis et que l'acceptation d'une tenue dépendait du bon vouloir du proviseur. "Ça a toujours existé. Au fond on sait à peu près dire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. La question n'est pas de savoir si on doit mettre une jupe, une robe, que sais-je ... Mais quand c'est hyper court, je pense que le bon sens vaut mieux qu'un long règlement en la matière", a conclu le président de la République.

Tenues vestimentaires à l'école: pour Emmanuel Macron, "le bon sens vaut mieux qu'un long règlement" pic.twitter.com/H25shojyCR — BFMTV (@BFMTV) September 18, 2020