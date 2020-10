publié le 06/10/2020 à 09:24

C’est une semaine particulière sur RTL, qui avec les auditeurs et les envoyés spéciaux, tente de venir en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes après le passage dévastateur de la tempête Alex. Les images sont toujours apocalyptiques dans les vallées touchées, avec des maisons emportées et des routes éventrées et impraticables.

Alors que les militaires et les autorités s’activent pour mettre en place des liaisons pour acheminer les besoins matériels des habitants, RTL s’associe au Secours populaire pour lancer un appel aux dons. Une dizaine de tonnes de produits de premières nécessités ont déjà été acheminées. Mais ce n’est qu’un début.

"La première chose dont les sinistrés ont besoin, c'est de l'alimentaire (…) Maintenant, on est en train de réunir du matériel, des Kärcher, des bottes, des balais, des seaux, et en même temps des vêtements. C'est à tous les niveaux que se fait l'aide", détaille sur RTL Jean Stellitano, secrétaire général du Secours populaire des Alpes-Maritimes.

"On a une équipe qui doit partir ce matin (mardi 6 octobre) à Saint-Martin-de-Vésubie. On pourra faire un point dans la matinée sur les besoins réels", ajoute-t-il.

"Il y a des gens qui ont tout perdu : leur outil de travail, leur maison, l'histoire de leur vie. Beaucoup veulent redescendre dans la vallée. Des maisons risquent de s'effondrer. J'ai des bénévoles dans les villages : c'est effroyable émotionnellement. Ce sont des vies qui sont détruites. Il faudra des années pour reconstruire ce qui vient de disparaître", relaie Jean Stellitano.

Les dons sont à adresser à secourspopulaire.fr ou par courrier à 911 rue Froissard - BP 3303 - 75123 Paris Cedex.