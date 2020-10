Tempête Alex : "Il ne faut pas reconstruire à l'identique", affirme un architecte

publié le 05/10/2020 à 19:17

Dans les Alpes-Maritimes, la tempête Alex a fait des dégâts colossaux, en plus de plusieurs victimes humaines. Des dizaines de maisons effondrées, des routes et des ponts emportés et maintenant se pose la question de la reconstruction. Éric Daniel-Lacombe, architecte et docteur en urbanisme était l'invité de RTL ce lundi 5 octobre pour évoquer l'avenir de ces villages sinistrés. Le lauréat du Grand Prix de l'aménagement inondable a commenté les impressionnantes images de la catastrophe. "La rivière, qui a été plus violente que d'habitude, a emporté tout le sol qui était sous les maisons, sous les routes, à travers les ponts et est descendue jusqu'en bas", constate-il.

Selon l'expert, le grand danger que pose la question de la reconstruction, "c'est à quel niveau de sécurité on est prêt à s'engager. Je pense qu'on ne peut le faire que collectivement parce que d'un côté, l'État prône une sécurité mais les habitants vont dire qu'ils ont été surpris et être surpris ça veut dire que l'on va recommencer à l'identique". Or l'architecte estime que reconstruire ces villages sinistrés à l'identique n'est pas la solution.

"Tout ce qui se dit c'est qu'on va reconstruire à l'identique parce que c'est une sorte d'équilibre entre le prix du foncier et les habitudes des gens", souligne-t-il avant de poursuivre : "Je dis non, il ne faut pas reconstruire à l'identique parce que c'est rencontrer le hasard sans être préparé à une nouvelle crue de cette ampleur".

Inventer "des architectures de rupture"

Dans ce cas, comment reconstruire à partir du chaos ? "Faut-il des routes pour chacune des maisons ou la transition écologique nous amène à un horizon de transformation où on pourrait partager quelques stationnements et faire les derniers mètres à pieds ?", s'interroge Éric Daniel-Lacombe.

D'après l'architecte, la question doit s'étudier avec "le maire, le préfet et les habitants". "Si on est avec les habitants, il comprendront mieux le phénomène naturel". La solution passera selon lui par "des architectures de ruptures". "On est réellement à un urbanisme, un paysage et une architecture de rupture", explique-t-il.

"On commence par une évaluation inventive. On passe du temps sur le terrain, on suit les pompiers et on regarde ce qu'il est possible de faire", poursuit l'expert. "Soigner le traumatisme c'est fabriquer des abris encore plus solides, encore plus durs, mais ça veut dire éloigner les gens de la nature", regrette-il.