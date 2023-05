Télé-cigognes : en Moselle, la chaine qui fait un carton

Les cigognes aiment la Moselle, son climat et ses champs humides où elles trouvent facilement à manger. A Sarralbe, une webcam a été installée il y a 7 ans sur le toit de la Mairie, juste au dessus d'un nid. Sur Télé-cigognes, on peut suivre 24h sur 24h la vie de Maurice et Mélodie, deux magnifiques cigognes noires et blanches aux pattes rouges.

Maurice, le mâle, est devenu sédentaire. Il vit désormais toute l'année à Sarrable. Mélodie, elle, continue de migrer l'hiver vers le Maroc ou l'Espagne. L'année dernière, elle a même failli se faire piquer sa place. Une autre femelle est venue s'installer dans le nid, mais Maurice qui est fidèle l'a chassée à coups de bec. Mélodie est revenue à la Saint-Valentin et elle a fini par pondre six œufs.

Sur télé-cigognes, on peut voir les différentes étapes de la vie des oiseaux. Il y a eu la construction du nid, l'accouplement, la couvaison et le moment fort de cette saison 7 était la semaine dernière : la naissance des cigogneaux. 5 bébés sont nés, encore un ce lundi 1er mai. Les 60.000 connections par jour ont fait exploser le relais internet de Sarralbe.

En Moselle, la population de cigognes s'agrandit

La mairie a du faire augmenter sa puissance. Dominique Klein est le rédacteur en chef de Télé-cigognes. Il est ornithologue et passionné. Il a des téléspectateurs dans le monde entier. "On me contacte d'Australie, du Canada. On nous suit au Japon. Des groupes se créent sur les réseaux sociaux. C'est génial car ces cigognes créent du lien entre les humains".

Avec le réchauffement du climat, des moins en moins de cigognes migrent. "Il y avait beaucoup de pertes chez les cigogneaux qui partaient dès l'âge de trois mois vers l'Espagne ou l'Afrique. C'était un long voyage pour eux, à l'aller et au retour", explique Dominique Klein. "Désormais, il y a moins de pertes et la population de cigognes grandit en Moselle. Nous sommes passés en dix ans de 150 à 500 couples !"

Dominique Klein, qui est aussi ornithologue, grimpe sur le toit de la mairie chaque printemps pour aller baguer les cigogneaux afin que les scientifiques puissent étudier l'évolution de la population.

De la purée de ver de terre

En ce moment, il est possible d'assister au repas des petits. "Ils mangent de la bouillie de ver de terre ou de limace, que réingurgitent les parents. Lundi 1er mai, un orvet y est passé. Ils l'ont coupé en morceau. Après le repas, les parents font même la vaisselle. Ils mangent ce qui est encore mangeable et passent les déchets par dessus bord". Une sixième naissance est attendue en fin de semaine. Il est possible que les parents gardent les 6 petits. Mais certaines années, s'ils constatent qu'il n'y a pas assez de nourriture autour du nid, ils peuvent se débarrasser d'un cigogneau pour préserver les autres. Les petits doivent rester 100 jours dans le nid et les fans de télé-cigognes attendent un autre moment fort : le premier vols des cigogneaux dans 75 jours.













