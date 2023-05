Printemps : pourquoi ne doit-on pas toucher les ailes des papillons ?

Le papillon est un insecte pollinisateur, essentiel dans la reproduction des plantes. Il existe environ 150.000 espèces de papillon différentes dans le monde et, si la durée de vie d'une espèce à l'autre peut varier, elle est toujours courte.

Au printemps, il est facile d'observer des papillons dans la nature et certains seraient tentés de les attraper ou de les toucher. Pourtant, dès le plus jeune âge, on déconseille aux enfants de le faire, puisque l'animal possède sur ses ailes une poudre qui, si elle est enlevée, l'empêcherait de voler, voire le tuerait.

En réalité, les ailes de papillon ne sont pas couvertes d'une poudre, mais d'écailles qui sont empilées comme les tuiles d'un toit. Lorsqu'on touche une aile, ce sont ces écailles qui laissent une impression de poudre sur le doigt. Les insectes ne volent pas grâce à elles, puisque leurs ailes sont recouvertes d'une membrane transparente qui leur permet de voler, rapporte Futura sciences.

Les écailles d'un papillon ne se renouvellent pas. Pour éviter d'en prélever trop, il ne faut pas les toucher, car la perte d'écailles affaiblit le papillon. En effet, elles jouent un rôle important dans la reproduction et dans la survie de l'insecte, explique 20 Minutes. Grâce aux motifs formés avec leurs écailles, les papillons peuvent se camoufler et échapper à leurs prédateurs. Elles permettent aussi aux insectes de se reproduire, puisqu'elles attirent les membres du sexe opposé.

