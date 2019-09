et Marie-Pierre Haddad

Le prix du paquet de cigarettes va atteindre 10 euros en novembre prochain. Faut-il aller au-delà et augmenter davantage le prix du paquet ? C'est oui, pour Bruno Le Maire. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI, le ministre de l'Économie et des Finances a assuré : "Nous allons en débattre mais tout ce qui peut être fait pour lutter contre l'addiction au tabac est une bonne chose".

Et d'ajouter : "C'est une bonne politique de santé publique que d'avoir un prix du paquet de cigarettes qui soit dissuasif". Bruno Le Maire a néanmoins précisé qu'il s'agissait de "sa conviction personnelle" et que cela devra être tranché par le président de la République et le Premier ministre.

Aussi invitée lors du Grand Jury le 22 septembre dernier, Agnès Buzyn s'était félicitée de la baisse du nombre de fumeurs. "Il y a 1,5 million de fumeurs en France, en moins depuis deux ans", avait-t-elle déclaré.