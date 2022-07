Sutom : 3 éléments pour tout comprendre sur le jeu phénomène

Avec seulement 6, 7, 8 ou 9 lettres, ce jeu a réussi à rendre accro de nombreux Français. Le jeu en ligne nommé "Sutom" suit une formule simple : l'utilisateur n'a que six essais pour trouver un mot du dictionnaire français Larousse. Le jeu n'est pas présent sur les boutiques d'applications officielles, comme l'App Store et le Play Store Android. Il faut se rendre sur le site officiel de Sutom depuis un navigateur Internet sur ordinateur ou sur mobile.

Sutom propose chaque jour un mot de 6, 7, 8 ou 9 lettres à découvrir. Il n'y a qu'un seul mot par jour à découvrir. Sur la grille de six lignes, vous rentrez une proposition de mot. Le site va ensuite vous détailler chaque lettre du mot proposé.

S'il s'agit d'une lettre présente dans le mot caché mais qu'elle est mal placée, la lettre sera entourée d'un rond jaune. S'il s'agit d'une lettre présente dans le mot caché et qu'elle est bien placée, elle sera entourée d'un rouge. S'il s'agit d'une lettre qui n'est pas dans le mot, elle reste sur le fond bleu. À noter que les noms propres ne sont pas acceptés.

1. Sutom est le dérivé de la version anglaise Wordle

Le Sutom est la traduction du jeu anglais Wordle. Ce dernier a été conçu par un ingénieur en informatique qui n'a pas souhaité le monétiser. Il est accessible sur mobile et sur ordinateur et ne figure sur aucun magasin d'applications. Mais son succès a forcément donné des idées à de nombreux développeurs qui ont repris le principe pour proposer des copies sur l'App Store et le Play Store Android.

Il a rendu accros des centaines de milliers d'Américains depuis son lancement en fin d'année avant de commencer à séduire les Français, aujourd'hui nombreux à partager leurs résultats quotidiens sur les réseaux sociaux avec le hashtag #wordle.

Attention, donc, si vous téléchargez une application se faisant passer pour Wordle, il est possible qu'il s'agisse d'un programme malveillant ou qu'on vous demande de payer pour accéder à certaines fonctionnalités. Les magasins d'application ont déjà commencé à faire le ménage parmi ces copies.

2. Sutom correspond à Motus à l'envers

Sutom correspond au nom de Motus à l'envers. En effet, le jeu en ligne reprend les règles du jeu télévisé. Cinq lettres et seulement six essais pour découvrir un mot chaque jour. Le jeu en ligne utilise les mêmes couleurs que Motus avec les tons de jaune, rouge et bleu.

Diffusé sur France Télévisions, l'émission a commencé en 1990. Elle était diffusée en milieu de journée. Le jeu repose sur la recherche d'un mot. Deux équipes de deux candidats s'affrontent pendant la Première partie. À la suite de celle-ci, l'équipe victorieuse tente d'empocher la cagnotte lors de la Super partie. Le mot apparaît alors sur une grille : les lettres présentes et bien placées sont coloriées en rouge, les lettres présentes mais mal placées sont cerclées de jaune.

3. Le jeu a risqué de peu l'interdiction

Inspiré de l'ancien jeu télévisé Motus, SUTOM devait s'arrêter le vendredi 25 mars. En effet, son développeur avait écrit ce jeudi sur Twitter que "le jeu fermera vendredi soir. Merci à tou.te.s d'avoir joué, ça m'a fait très plaisir". Il expliquait avoir reçu un courrier, des avocats de France Télévisions demandant de ne plus utiliser le mot "SUTOM" (Motus à l'envers).



"Ils ont parfaitement le droit de me demander cela, puisqu'ils ont la marque Motus. Pour être précis également, à aucun moment, ils ne m'ont demandé de couper le jeu, juste de changer le nom", écrivait-il.





Cependant, quelques heures plus tard le vendredi 24 mars, le développeur prend à nouveau la parole sur Twitter pour annoncer que France Télévision vient de l'appeler. "Le jeu SUTOM restera en ligne" peut-on lire sur Twitter. Des discussions entre France Télévision et Sutom vont avoir lieu dans les jours qui arrivent pour régler le conflit.

