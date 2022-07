"Fort Boyard" : Miss France affronte "la guerrière mystère"

C'est une première, le temps d'un épisode, "la guerrière mystère" va s'allier au Père Fouras pour empêcher les candidats de remporter son trésor. Cette semaine, ils jouent pour l'association Les Bonnes Fées. On retrouve dans cette équipe Danielle et Arthur Lombard, de la chaîne Youtube Studio Danielle, l'animateur Thomas Thouroude, la handballeuse Cléopâtre Darleux, et les Miss France Maëva Coucke et Diane Leyre.

Cette dernière affrontait "la guerrière mystère", interprétée par Clémence Castel, l'aventurière qui a remporté deux fois l'émission Koh-Lanta, dans l'épreuve du "Coton-tige aérien". Une épreuve jouée 16 fois depuis 2019, mais remportée seulement à 2 reprises.

Et Miss France, Diane Leyre, est la troisième personne à réussir l'épreuve au-dessus du vide. Elle a ainsi permis à son équipe de remporter la première clé de l'émission.

Par ailleurs, au fur et à mesure des épreuves, les 6 candidats venus prendre d'assaut le Fort auront des indices pour tenter de deviner qui se cache sous le costume de "la guerrière mystère", qui les affrontera dans 6 épreuves durant l'émission.

