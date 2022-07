Euromillions : les résultats du mardi 26 juillet 2022

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce mardi 26 juillet, la combinaison à jouer était la suivante : 3 - 5 - 17 - 25 - 27 ainsi que les deux étoiles chance 1 et 9. Aucun des joueur qui ont participé n'a remporté le jackpot de 17 millions d'euros mis en jeu.

Cinq joueurs européens parviennent cependant à décrocher 109.395,70 euros grâce aux cinq bons numéros et à une étoile chance. 16 joueurs, ont trouvé la bonne combinaison sans aucun numéro chance et gagnent 7 989,80 euros chacun. Enfin, 43 joueurs ont trouvé quatre bons numéros et les deux étoiles chance. Ils remportent 926 euros chacun.

Le code My Million qui a permis à un Français de remporter un million est le suivant : RB 934 8551. Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu vendredi 29 juillet avec un jackpot de 40 millions d'euros à la clé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info