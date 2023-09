"Super Lune des moissons" : comment observer le phénomène qui se produit cette nuit ?

Ne la ratez pas ! Il n'y en aura plus jusqu'en août 2024. Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 septembre, la Lune ne sera pas vraiment comme toutes les nuits. En effet, elle sera plus grande et d'une couleur orangée-rouge. Comme bien souvent, les astronomes ont trouvé un nom poétique pour parler de cette pleine lune : la "super Lune des moissons". Après plusieurs phénomènes similaires au cours de l'été, il s'agit de la dernière "super Lune" de l'année 2023... avant le mois d'août 2024.

Pourquoi un tel nom ? Cette pleine Lune a été baptisée ainsi en raison de sa proximité avec les périodes de récoltes dans l'hémisphère nord. Pour la même raison, l'hémisphère sud a sa propre "super Lune des moissons" au cours du mois de mars, lors du passage à l'automne. Or, avant l'arrivée de la fée électricité, les agriculteurs étaient bien content de pouvoir profiter d'une lumière lunaire plus importante que la normale.

Ce jeudi soir, la "super Lune des moissons" sera observable dès 19h30 et jusqu'à 7h40, vendredi. Comme il ne s'agit pas du soleil, vous pouvez observer ce phénomène sans protection particulière. Des jumelles ou un télescope peuvent s'avérer utile en revanche. Pour rappel, d'après des calculs de la Nasa, la Lune apparaît jusqu'à 14% plus grande et jusqu'à 30 % plus brillante lors de ces nuits dites de "super Lune". Les astronomes préférant, eux, parler de "périgée syzygie".

Une couleur orangée-rouge

Et pour cause, ce jeudi, la Lune prendra une teinte orangée. Et ce, lorsque le satellite naturel de la Terre est bas dans l'horizon, il vire à l'orange-rouge. Un phénomène dû à une règle simple de la physique : les longueurs d'onde les plus courtes (le bleu, par exemple) ont tendance à se dissiper dans l'atmosphère, quand les plus longues persistent. Résultat, elle apparaît avec une teinte rosée, voire rouge.

Selon les régions du monde, la "super Lune des moissons" porte un nom différent : "super Lune des maïs" selon les indigènes américains, Lune du chrysanthème en Chine ou Lune du ver dans l'hémisphère sud.

Au cours de l'été dernier, plusieurs "super Lune" ont illuminé les nuits. Entre juillet et août, les observateurs nocturnes ont pu profiter de quatre de ces phénomènes lunaires. La prochaine n'arrivera pas avant le 19 août 2024 avec super Lune... de l’Esturgeon.