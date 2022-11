INVITÉ RTL - Mission lunaire Artemis : "Un apprentissage de la vie sans Terre", selon Gérard Feldzer

Direction les États-Unis où la nouvelle méga-fusée SLS de la Nasa a décollé pour la première fois vers la Lune ce mercredi 16 novembre à 7h47 (heure française). Envoyée spéciale de RTL, Carrie Nooten raconte qu"'il n'a fallu qu'une minute et dix secondes", peu avant 2 heures du matin sur place, "pour que la fusée de la mission Artémis atteigne les 12.000 mètres d'altitude".

Invité de RTL, ce mercredi 16 novembre, Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne et spécialiste des questions aéronautiques, candidat astronaute dans les années 1980, explique que ce projet extraordinaire vise avant tout à "faire une base permanente qui sera un gateway, un départ pour Mars qui sera beaucoup plus facile depuis la Lune que depuis la Terre car il faut emporter des tonnes et des tonnes de masse".

Sur place, ce village lunaire sera "un apprentissage de la vie sans Terre". "Tous les astronautes que j'ai rencontrés tombent amoureux de la Terre mais observer cette boule bleue avec la couche d'ozone qui se dégrade, on reçoit des rayons cosmiques, il faut donc inventer des revêtements pour se protéger.

Pour pouvoir décoller de la Lune, six fois moins de pesanteur que sur Terre, "on fait beaucoup d'économies, mais ce n'est pas gagné. Quand vous vous éloignez sur Mars, l'ambiance n'est pas la même et on redoute l'aspect moral des astronautes", observe Gérard Feldzer, qui résume cette mission internationale comme "un laboratoire permanent qui nous aide à comprendre d'où on vient et où on va".

