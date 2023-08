Super lune bleue : qu’est-ce que ce phénomène visible dans la nuit de mercredi à jeudi ?

Il faudra lever les yeux au ciel, sortir les jumelles ou les télescopes, dans la nuit du 30 au 31 août. Un phénomène assez rare se produira en France, à savoir une super lune bleue, observable une fois tous les 10 ou 20 ans, selon la Nasa, la prochaine étant en janvier 2037.



Cet événement combine deux particularités : une super lune et une lune bleue. Concrètement, une super lune est une pleine lune qui semble plus grande qu'une pleine lune normale parce qu'elle plus proche de la Terre. Une lune bleue signifie qu'il s'agit de la seconde pleine lune dans le même mois.

Mais attention, une lune bleue n'a pas une couleur différente d'une pleine lune habituelle. L'expression vient de l'anglais "once is a blue moon" (qui arrive rarement, ndlr). Elle apparaîtra (seulement) plus grande et plus brillante.

À noter que ce phénomène pourrait avoir un impact sur le sommeil, si l'on en croit une étude publiée dans la revue Current Biology, avec un temps d'endormissement allongé (environ cinq minutes) et une nuit plus courte - une vingtaine de minutes - et plus légère.

