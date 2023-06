Harcèlement : "Plus jamais ça", l'émotion de la mère de Lindsay lors d'une marche blanche

Plus d’un mois après le suicide de Lindsey, cette collégienne de 13 ans victime de harcèlement, l’émotion est toujours aussi vive. Une marche blanche en son honneur se tient dimanche 18 juin, avec sa famille, ses amis et ses camarades réunis devant le collège de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Sa maman, Betty, a pris la parole avec beaucoup d’émotion, juste avant le début de la marche. "C’est toute une nation qui vibre à l’unisson pour crier sa colère, sa tristesse et clamer haut et fort : plus jamais ça", a débuté la mère de Lindsay.

"Une prise de conscience s’est amorcée dans toutes les écoles, tous les collèges. C’est un souffle d’espoir qui accompagne cette marche blanche en l'honneur de cette fille étincelante, ma fille Lindsay. Elle continuera à vivre dans nos cœurs", a-t-elle poursuivi avec des sanglots dans la voix.

Quatre plaintes déposées par la famille

La famille et l'avocat de la jeune famille ont dévoilé début juin une lettre d'adieu déchirante écrite par l'adolescente. "Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sans doute partie. Je suis désolée d’avoir fait ça, mais je n’en pouvais des insultes, des moqueries et des menaces matin, midi et soir. Je n’en peux plus et j’ai envie d'en finir", écrit Lindsay. La famille de la jeune fille a également déposé quatre plaintes, notamment contre Facebook, la maison mère d'Instagram accusée de ne rien faire contre des harceleurs qui continueraient de sévir.

Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a de son côté déclaré que ce geste représente "un échec collectif et une tragédie pour ses proches et pour l'Éducation nationale". Cinq personnes ont été mises en examen fin mai dans cette affaire, dont quatre mineurs.

