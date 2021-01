Somme : à la rencontre de Raphaël Vicart, paysan boulanger

publié le 29/01/2021 à 10:24

Raphaël Vicart est agriculteur mais aussi boulanger. L’an dernier, il a ouvert son commerce juste à côté de son exploitation à Cramont, dans la Somme. Il vend ses baguettes bio produites avec sa propre farine, deux fois par semaine.



Il est presque 6 heures du matin. La cour de la ferme est toujours plongée dans la nuit. Une lumière émerge d’un bâtiment en brique : les fours du jeune boulanger tournent à plein régime. Depuis 3 heures, Raphaël Vicart s’active dans son laboratoire. Il dispose la pâte à pain, vérifie la cuisson... Dans ses cheveux et sur son t-shirt rouge se logent des traces blanches de farine. Le jeune homme de 26 ans est donc ce qu’on appelle un "paysan boulanger". Dans le département de la Somme, ils ne sont pas plus de cinq à avoir ce statut.



Raphaël peut compter sur son père, Xavier. Lui travaille principalement sur l’exploitation agricole. Chaque pain est fabriqué avec la farine bio de la ferme. Le comptoir de vente est juste à côté du laboratoire. Tous les mercredis et les samedis, les clients viennent récupérer les pains et les viennoiseries commandés. Car le village de 300 habitants ne compte qu’un café et aucun commerce. Le jeune boulanger veut maintenant faire découvrir son pain à un nouveau public et fournir en pain plusieurs écoles du département.