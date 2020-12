Les agriculteurs de plus en plus souvent financés par des particuliers

Et si vous investissiez quelques dizaines d’euros dans un élevage de chèvres ou des vignes pour avoir, en contrepartie, des fromages ou des bouteilles ? C’est aussi une idée de cadeau à offrir pour Noël.

De plus en plus, pour acheter un tracteur, des vaches, planter des pommiers, les agriculteurs font appel au financement participatif. Ils s’adressent directement aux particuliers sans passer par une banque. C’est le circuit-court du financement.

Ce sont surtout des éleveurs, des vignerons qui ont besoin d’argent par exemple pour agrandir un bâtiment, acheter une machine , replanter des haies. Ils proposent aux particuliers sur internet de leur donner de l’argent. Les dons sont de 100 euros en moyenne, mais parfois moins, 10, 15 euros. En échange, vous recevez des produits, fromages, des pots de miel, une visite à la ferme, ou vous avez même une semaine en immersion chez une éleveuse de chèvres.



La plateforme Miimosa sur internet qui met en relation agriculteurs et particuliers a fait une enquête sur les motivations des donateurs. C’est d’abord la fierté de financer un projet local, d'aider un agriculteur. Ensuite, chaque fois, il doit y avoir une dimension écologique ou sociale ; l’argent va servir à passer en bio, à mettre de panneaux solaires sur la ferme, à embaucher des handicapés, des investissements qui ont du sens.

Plus de 40 millions d'euros collectés en cinq ans

On peut aussi prêter aux agriculteurs. Ça rapporte plus que le livret A, plus de 4%. Vous prêtez de l’argent pendant en moyenne 5 ans, vous êtes remboursés tous les mois. Les intermédiaires ne sont pas des banques, mais des plateformes sur internet soumises aux mêmes règles que les banques, il y a des assurances. On note Blue bees, Agri Lend et donc Miimosa qui mettent en contact des centaines d'investisseurs avec un seul agriculteur.

Chez Miimosa, la moyenne du prêt collecté pour un projet est de 200.000 euros. Et ça marche très bien vu les taux. L’argent est collecté rapidement. En Poitou-Charentes, un élevage laitier avait besoin de 375.000 euros, ils ont été rassemblés en 12 jours.

Les prêteurs sont plutôt des jeunes couples, des urbains d'une quarantaine d'années qui veulent placer leur argent à 4 ou 5% et donner du sens à leur épargne en aidant un éleveur laitier qui se recycle dans les glaces fermières ou un viticulteur à se convertir en bio. En 5 ans, Miimosa a financé pour 40 millions d’euros de projets d’agriculteurs, soit 3500 projets. Il n’y a jamais eu de faillite jusqu’à présent. Les prêts sont toujours remboursés, et depuis le 1er confinement ils financent de plus en plus de magasins de producteurs, d’épicerie locales, et de Start-up de vente directe.