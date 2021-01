Charente-Maritime : à la rencontre de Sophie Renaud, Miss France agricole 2021

publié le 27/01/2021 à 11:58

C'est une femme agricultrice bien dans son époque. Aussi à l'aise sur son tracteur que sur les réseaux sociaux, Sophie Renaud a été élue Miss France agricole 2021 et compte plus de 11.000 followers sur son compte Instagram.

Dans sa ferme, située dans la commune de Saint-Pardoult, en Charente-Maritime, Sophie Renaud commence sa journée à bord de son tout nouveau tracteur, avant d'aller semer dans un champ. "Je pense qu'on passe plus d'heures dans le tracteur que chez soi surtout pendant les grosses périodes comme les moissons", affirme-t-elle.

Après avoir grandi dans cette ferme pendant son enfance, cette agricultrice s'y est installée pour y travailler à temps plein, il y a quatre ans. "Ma famille est structurée autour de la ferme et je suis la cinquième génération" informe-t-elle. Après avoir obtenu un BTS comptabilité pour "avoir quelque chose à côté, au cas où", elle s'est lancée dans ce métier car elle a "toujours aimé ça".

"Faire perdurer une ferme familiale qui est là depuis longtemps, c'est vraiment un plaisir et une fierté aussi" se réjouit Sophie Renaud. Sur Instagram, elle explique qu'elle fait "deux posts par semaine selon les travaux qu'il y a à faire" et son statut de "Miss France agricole 2021", gagné face à 180 candidates, lui permet de "mettre en valeur" ses produits locaux et son travail, qu'elle qualifie de "passion".