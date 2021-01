Drôme : un poulailler de ville pour réduire les déchets

publié le 25/01/2021 à 12:20

À l'occasion de sa semaine verte, RTL met l'accent sur vos initiatives en matière de développement durable. Ce lundi direction Valence dans la Drôme, où les habitants d'une résidence ont bâti un poulailler en pleine ville, afin de recycler une bonne partie de leurs déchets.

Avec leur petit caquètement et leur démarche prudente, ces poules trouvent presque naturellement leur place au pied de cet immeuble. Elles regardent sans broncher les voitures se garer dans les garages qui jouxtent leur enclos, construit par Bastien Debut. "On a neuf poules, six poules rousses et trois poules noires. On est vraiment au cœur de la résidence, on est entouré par 50 appartements. On a une surface de 50 m² avec quatre pondoirs", indique celui qui est à l'initiative de ce nouvel emménagement.

"Le matin je passe pour récupérer les œufs, ensuite les personnes de la résidence qui le souhaitent peuvent venir distribuer leurs restes alimentaires aux poules via une petite trappe à côté de la porte, accessible toute l'année et toute la journée", précise Bastien Debut. Les résidents qui le souhaitent peuvent également adhérer à l'association et venir récupérer des œufs frais vendus 30 centimes, afin d'amortir la structure.

À Valence, un poulailler a été construit au pied d'un immeuble du centre-ville afin de réduire les déchets. Crédits : Raphaël Vantard / RTL | 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > À Valence, un poulailler a été construit au pied d'un immeuble du centre-ville afin de réduire les déchets. Crédits : Raphaël Vantard / RTL | Bastien Debut, de l'association Poule Éco, est à l'initiative de ce poulailler de ville. Crédits : Raphaël Vantard / RTL | Grand de 50 m2, le poulailler possède quatre pondoirs. Crédits : Raphaël Vantard / RTL | 1 / 1 < > +

On les aime aujourd'hui les poules qu'on a Sofiane, un résident Partager la citation





Bastien a monté l'association Poule Éco qui gère le poulailler, il s'attendait à plus de protestation des habitants de son immeuble et des riverains alentour : "au début on avait un petit peu peur parce que mettre des poules en centre-ville on ne connaissait pas très bien l'impact que ça allait avoir et au final ça a vraiment été une grande surprise", se réjouit Bastien Debut qui souligne qu'elles "ne font pas plus de bruit ici qu'ailleurs".

Chaque jour, à tour de rôle, les habitants reçoivent donc leur boîte d'œufs frais de leur poulailler installé au pied de leur cage d'escalier. Des nouvelles colocataires auxquelles se sont vite accoutumés les résidents, ils sont même fiers de leurs poules. "Quand je fais à manger je mets directement dans des Tupperware ou dans des sacs, au lieu de mettre à la poubelle je garde pour les poules", témoigne Sylvie. "On a pris l'habitude de les nourrir, on a pris l'habitude d'avoir des œufs de qualité et franchement ça nous fait un petit truc en plus. On les aime aujourd'hui les poules qu'on a", confie Sofiane.

Les habitants ont également remarqué les conséquences sur leurs sacs-poubelles. Monica savoure ses allers-retours en moins au local des ordures : "Je ramène maintenant tous mes restes de repas, toutes mes épluchures ici et mine de rien c'est près de 30% de ma poubelle qui diminue", se réjouit cette résidente, maman de deux petites filles de 6 ans et 3 ans : "C'est un vrai bonheur, pour elles c'est la sortie quotidienne. Elles ont compris pleins de choses qu'elles ne connaissaient pas avant", ajoute Monica.

Fort de son expérience, Bastien a été contacté par d'autres résidences de la ville de Valence et même des entreprises de la région qui souhaitent mettre en place leur poulailler en pleine ville.