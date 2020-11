Alimentation : les Français se nourrissent-ils de mieux en mieux ?

publié le 24/11/2020 à 19:01

Plus de temps chez soi, plus d'attention sur la façon dont on se nourrit. Les deux confinements vécus en France en 2020 ont entraîné avec eux une "accélération" vers une consommation durable et responsable dans les foyers, selon le rapport de l'observatoire "Alimentation et familles" lancé par la fondation Nestlé.

Quelques chiffres marquants ressortent de cette enquête, réalisée en collaboration avec l'Ipsos : 45% des personnes interrogées privilégient désormais les produits biologiques, 51% favorisent les produits locaux ou français, 54% expliquent faire plus attention aux étiquettes qu'avant.

La tendance avait déjà été soulevée par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui notait, début novembre, que le premier confinement avait augmenté les ventes de produits alimentaires frais ou locaux.

Il reste cependant un frein important à cette transition : le prix. Selon 47% des personnes sondées, se nourrir de façon équilibrée reste trop coûteux. Une tendance qui ne risque pas de s'améliorer, alors que 45% se déclarent "inquiets" par la situation financière de leur foyer avec la crise sanitaire.