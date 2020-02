SNCF : Ouigo débarque dans le centre de Lyon

publié le 18/02/2020 à 17:44

Dès le mois de juin, les TGV low-cost de la SNCF, les Ouigo, vont relier les centres-villes de Paris et de Lyon. Trois allers-retours quotidiens seront mis en place entre Paris gare de Lyon, et les gares de Lyon Part-Dieu et Lyon-Perrache.

"Il y aura un train Ouigo dans chaque sens, le matin, le midi et le soir. De Paris, ils partent à 6h26, 12h30 et 18h35. Et depuis Lyon à 9h17, 15h35 et 21h21" a annoncé le directeur de la compagnie low-cost Stéphane Rapebach, lundi 17 février, au Parisien.

Jusque-là, les trains Ouigo se rendant à Lyon s'arrêtaient au niveau de l'aéroport Saint-Exupéry, à 30 kilomètres du centre-ville. Les premiers tickets seront à vendre à partir du mardi 10 mars. Les prix pouvant aller de 16 à 115 euros. Cette extension du Ouigo jusque dans le centre de Lyon "permet d'occuper le terrain avant l'arrivée probable de la concurrence." Et, peut-être que Ouigo finira aussi par aller à l'étranger, mais "pour l'instant, je suis focalisé sur la France et sur la concurrence qui arrive."

Le directeur se targue aussi d'un très bon bilan : "En 2019, nous avons transporté 17 millions de voyageurs vers 41 destinations contre 11 millions un an avant. C'est un saut de croissance exceptionnel."