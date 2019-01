publié le 31/01/2019 à 11:18

Carnet rose pour la SNCF mercredi 30 janvier. Un petit garçon est né à bord d'un Ouigo qui reliait Paris à Strasbourg. Par chance, un médecin et une sage-femme se trouvaient à bord. La compagnie offre au petit Kylian la gratuité pour tous ses voyages en Ouigo jusqu'à ses 18 ans.



C'est la première fois qu'il y a une naissance à bord d'un TGV Ouigo. Sur Twitter, Ouigo a également salué ses agents présents à bord. "Assistées par une sage-femme et un médecin qui voyageaient dans le train, les équipes de bord ont accompagné la naissance d'un petit Kylian avant que la maman et l'enfant ne soient pris en charge par les secours à la gare TGV de Meuse" a expliqué la SNCF dans un communiqué.

Deux bébés sont nés l'an dernier sur le réseau de transports parisiens, en juin à la station Auber du RER A et en novembre à la station Glacière. Là aussi, la RATP avait décidé de leur offrir la gratuité de son réseau jusqu'à leurs 25 ans.

Nous sommes très heureux (et gaga) de souhaiter la bienvenue à Kylian, né aujourd'hui à 300 km/h entre Paris et Strasbourg. Kylian, tu pourras voyager gratuitement en OUIGO partout en France jusqu'à tes 18 ans ¿ Merci aux agents, au médecin et la sage-femme présents à bord ! pic.twitter.com/ZxNIYGDkyc — OUIGO (@ouigoSNCF) 30 janvier 2019