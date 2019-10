publié le 18/10/2019 à 14:15

Les vacances de la Toussaint commencent dans quelques heures ce vendredi 18 octobre, et c'est la pagaille à la SNCF. Le trafic TER est extrêmement perturbé avec seulement un train sur quatre qui circule en moyenne sur l'ensemble du territoire. La situation est critique dans le Grand Est, dans la région PACA, dans l'Hérault ou en Bretagne où parfois les trajets TGV sont concernés. En région parisienne, la circulation des RER B et D est elle aussi très perturbée.

En cause, les contrôleurs et conducteurs de la SNCF qui exercent leur droit de retrait après la collision entre un TER et un camion dans les Ardennes qui a fait onze blessés mercredi. Alors le droit de retrait est-il dévoyé en grève déguisée ? "On parle d'un accident ferroviaire qui a eu lieu il y a deux jours. Le conducteur blessé a dû arrêter la circulation et laisser plus de 70 voyageurs tous seuls dans le train qui venait de prendre un camion dans la gueule", répond Fabien Villedieu, conducteur à la SNCF et syndiqué chez SUD-Rail sur RTL.

Il estime qu'il y aurait pu avoir "un deuxième accident de la circulation ferroviaire avec peut-être des morts". "Aujourd'hui ce sont les conducteurs, qui sont des agents de sécurité, qui exercent leur droit de retrait et c'est insupportable" pour le syndicaliste. Il estime être bien placé pour savoir si la situation est dangereuse ou pas.

Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des morts pour réagir ? Fabien Villedieu, conducteur SNCF et syndiqué chez SUD-Rail.





Fabien Villeudieu juge qu'il y a aujourd'hui "des dérives en terme de sécurité car la SNCF, sous les injonctions du gouvernement, supprime tellement de postes qu'elle supprime des postes de sécurité". "On tire le signal d'alarme en disant 'Attention est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des morts pour réagir ?'", s'insurge le conducteur.

Contrairement à Franck Lacroix, le directeur général des TER à la SNCF, le syndicaliste pense qu'il y a un danger imminent à la SNCF et souhaite qu'on remette des contrôleurs dans les TER pour ne pas laisser un conducteur seul comme cela a été le cas lors de l'accident de mercredi.