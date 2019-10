publié le 01/10/2019 à 02:54

Dès le 1er juin 2020, vous pourrez relier les centres-villes de Lyon et Paris à petits prix. En effet, selon la SNCF, confirmant une information du Monde, trois allers-retours vont être proposés chaque jour, en Ouigo, entre les centres-villes de Lyon et Paris. Ce sera la cinquième grande ville à relier le centre de Paris en Ouigo après Bordeaux, Rennes, Marseille et Strasbourg.

Avec cette nouvelle offre, la SNCF prépare clairement l’arrivée de compagnies ferroviaires concurrentes sur la ligne TGV la plus importante de France. C'est surtout une bonne nouvelle pour les voyageurs qui devaient jusqu'à présent prendre le train Ouigo à Marne-la-Vallée (à 45 kilomètres de Paris) afin de rejoindre la gare de Lyon-Part-Dieu. Dès le 1er juin 2020, ce sont trois allers-retours quotidiens qui seront proposés de centre à centre entre 6h26 et 23h30.



La SNCF précise que ce sont au total huit liaisons qui seront accessibles chaque jour entre la région parisienne et la métropole de Lyon. Les voyageurs auront donc le choix depuis Paris entre les gares de Lyon, de Marne-la-Vallée et Roissy CDG. Depuis Lyon, les usagers choisiront entre Lyon Saint-Exupéry et Part-Dieu.

Des Ouigo pour Lyon à partir de 16 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants

Au niveau des tarifs, "il sera possible de rejoindre le centre de Lyon à partir de 16 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants", selon la SNCF, qui ouvrira les réservations pour cette nouvelle liaison en mars. "Avec cette nouvelle offre (…), 1,5 million de voyageurs supplémentaires sont attendus dès la première année de lancement sur cette ligne", précise l’entreprise ferroviaire publique.



Avec la création de ces nouveaux trajets low cost, la SNCF se prépare à l’arrivée d’entreprises concurrentes sur cette ligne TGV la plus fréquentée de France. En effet dès 2020, la filiale des chemins de fer nationaux italiens Trenitalia devrait être présente avec sa marque Thello et l’entreprise espagnole Renfe proposer des trajets à prix attractifs en 2021 selon Le Monde.