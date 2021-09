SNCF : Jean-Pierre Farandou annonce l'élargissement des contrôles sanitaires

Un document interne à la SNCF que RTL montrait que l'entreprise prévoyait de contrôler 25% des trains longue distance. Hors selon des calculs faits par RTL, ce sont 250.000 personnes qui sont contrôlées sur une semaine, alors que 2,8 millions de passagers voyagent, soit 11%.

Invité du Grand Jury dimanche 12 septembre, le président-directeur général de la SNCF Jean-Pierre Farandou a déclaré qu'il ne fallait "pas confondre les objectifs et les résultats". "Le passe sanitaire, ça marche", a assuré le PDG qui souligne que "l'objectif; c'était que les voyageurs dans un train aient un passe sanitaire".

Selon les derniers résultats, communiqués par Jean-Pierre Farandou sur RTL, "99% de nos passagers ont un passe sanitaire, et le petit pour cent qui manque, c'est souvent un problème de date. On arrive à leur trouver une pharmacie dans le quartier et ils arrivent à prendre le train", assure le président-directeur général du groupe ferroviaire.

"Ce sont 40% des trains qui vont être contrôlés sur la gare de l'Est et ça va encore augmenter", se défend Jean-Pierre Farandou, qui a confirmé à plusieurs reprises une augmentation du volume de trains contrôlés jusque 30 ou 40%.