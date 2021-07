Passe sanitaire : SNCF Voyageurs fera "des contrôles partout, à tout moment", assure son PDG

Face à la quatrième vague, au variant Delta et à la mise en place du passe sanitaire, les contrôles sont renforcés dans les transports longues distances. Pour la première fois depuis les annonces d'Emmanuel Macron, la SNCF en dit plus aux usagers concernant les modalités de voyages.

Sur RTL Christophe Fanichet, PDG de SCNF Voyageurs, assure que la priorité reste que tous les Français puissent partir en vacances en toute sérénité. Après les annonces du président de la République, l'engagement de la SCNF est de "garantir tous les trains au départ de l'ensemble de nos gares". 750 trains partent tous les jours.

L'obligation du passe sanitaire pour prendre le train entrera en vigueur quand le gouvernement aura donné "son top départ". En ce moment, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour prendre le train, jusqu'à début août. Il pourrait y avoir les premiers contrôles autour du 5-6 août. Selon Christophe Fanichet, "il y aura des contrôles partout et à tout moment".

Des contrôles massifs de plusieurs types

Effectuer tous les contrôles est "un défi opérationnel" souligne Christophe Fanichet. Mais selon lui, la SNCF a été habituée, depuis le début de la pandémie, à relever ces défis. Le PDG de SCNF Voyageurs rappelle que les "Français sont civiques" car ils portent le masque. Il a donc confiance en leur civisme d'être titulaire du passe sanitaire.

Ensuite, Christophe Fanichet évoque des contrôles massifs de plusieurs types : à quai, à l'embarquement mais aussi à bord, et même lors du débarquement. Selon le PDG, la meilleure protection contre le virus c'est le masque, "le passe sanitaire n'est qu'une incitation à la vaccination".

"Un billet, un masque et un passe sanitaire"

Pour la SCNF, début août la règle sera : "un billet, un masque et un passe sanitaire". Christophe Fanichet rappelle que chaque Français "prend le risque d'être controlé dans ces trois moments". Mais il ne peut pas affirmé à quel moment précis les voyageurs seront contrôlés.

Selon le PDG de la SNCF voyageurs, "le passe sanitaire est une véritable équipe. D'abord les voyageurs avec leur passe sanitaire et leur sens civique, les cheminots qui vont relever ce nouveau défi comme ils l'ont toujours fait (...) et puis avec le gouvernement et les forces de l'ordre". En effet, la SNCF aura besoin de l'appui des forces de l'ordre dans de nombreux cas pour faire respecter les nouvelles consignes. Christophe Fanichet confie travailler en collaboration avec Jean-Baptiste Djebarri, le ministre des Transports, pour définir au fur et à mesure les modalités du passe sanitaire.