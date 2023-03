On estime aujourd'hui que 173.000 personnes vivent en France avec le VIH, 5.000 nouvelles personnes sont concernées chaque année. Les traitements progressent, la reconnaissance de la maladie aussi mais le Sida continue de faire peur. Rémy, 37 ans, le vit au quotidien. Il est séropositif depuis 2008. "Les discriminations, on les expérimente dans différents cadres. Ça va être dans un premier temps, dans le cadre sentimental et après je l'ai expérimenté aussi de nombreuses fois dans le cadre médical", témoigne Rémy.

"Quand on va chez un dentiste et qu'il refuse de vous faire un détartrage, c'est un peu traumatisant. Quand on va dans un labo pour faire une prise de sang, et qu'on est mal reçu, que les gens manquent parfois de délicatesse… Tout ça, c'est des expériences pas simples pour nous". Il déplore aujourd'hui des discriminations qui n'ont pas évolué depuis plusieurs années. "Malheureusement, il y a une peur sociale très ancrée qui perdure", insiste-t-il.

À l'occasion de la 30e édition du Sidaction ce week-end, il est possible de faire des dons pour faire avancer la recherche médicale en composant le 110 ou sur le site Sidaction.org.

