Le sidaction 2022 recueille 4 millions d'euros de promesses de dons

4 millions de promesses de dons. Voilà le montant récolté cette année par le sidaction. Un montant légèrement inférieur à celui de l'an dernier ou l'association avait récolté un peu moins de 4,5 millions d'euros.

"Les donateurs ont été au rendez-vous malgré l'actualité très chargée, ils ont déjà fait preuve d'une grande mobilisation et générosité vis-à-vis de l'Ukraine", a expliqué dimanche auprès de l'AFP la directrice générale de sidaction, Florence Thune.

Les fonds collectés par le sidaction iront à des programmes de recherche et de soins ainsi qu'à des programmes associatifs de prévention et d'aide aux malades en France et à l'international, indique l'association.

Selon le dernier rapport de l'Onusida, 37,7 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH et 680.000 personnes sont décédées en 2020 de maladies liées au sida.