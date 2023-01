Quand le Nobel de médecine fut attribué à deux Français qui ont découvert le virus du sida

ON VOUS EN REPARLE - Le Nobel de médecine 2008 attribué à deux Français qui ont découvert le virus du sida

Le premier cas de sida date de 1981, et la découverte du virus responsable de la maladie date du 20 mai 1983. Mais ce n'est qu'en 2008 que les chercheurs reçoivent le prix Nobel, soit 25 ans plus tard. En 2008, 25 millions de personnes à travers le monde sont déjà mortes du sida.

Les deux professeurs qui ont fait cette découverte sont Luc Montagnier, figure de l'Institut Pasteur et la virologue Françoise Barré-Sinoussi. En 2008, un Allemand est aussi récompensé, Harald zur Hausen pour ses travaux sur le cancer de l'utérus.

Ce n'est que quelques années après, face à une épidémie grandissante, que Françoise Barré-Sinoussi réalise combien cette découverte a été essentielle.

Ce Nobel vient également éteindre une polémique sur la paternité de cette découverte. Le professeur américain Robert Gallo, qui était considéré jusque-là comme autre potentiel découvreur, n’est pas cité dans le prix. C’est donc bien en France selon le Comité suédois que le rétrovirus a été identifié pour la première fois.

L'immunologue et virologue Françoise Barré-Sinoussi est désormais présidente de l'association Sidaction. Quant à Luc Montagnier, il est décédé l’an dernier sans les honneurs à cause de propos polémiques antivaccins et sur le Covid.

