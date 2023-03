Sidaction : "on doit se battre pour que les gens aillent vers le dépistage", affirme Florence Thune

Selon un sondage Ifop, 17% des jeunes (15-24 ans) interrogés pensent encore que le Sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive ou en entrant en contact avec sa transpiration. "Malheureusement, tous les ans, on voit ses indicateurs qui se dégradent. Les jeunes continuent à avoir des idées fausses sur les modes de transmission", indique à RTL, Florence Thune, directrice générale du Sidaction.



Et de poursuivre : "On ne cesse de rappeler ce que sont que les vrais de modes de transmission, mais on reste avec ces fantasmes chez les jeunes comme les moins jeunes d'ailleurs."



Aujourd'hui, 173.000 personnes vivent avec le VIH en France "dont 20.000 à 25.000 qui ne connaissent pas leur séropositivité. C'est là où cela nous inquiète. Aujourd'hui, une personne qui est dépistée et qui se sait séropositive a accès à un traitement lui permettant de rester en bonne santé et de ne pas transmettre le VIH."



Meurt-on du sida ? "Oui, si l'on n'est pas dépisté. On a aujourd'hui ces traitements qui fonctionnent tellement bien. On doit se battre pour que les gens aillent vers le dépistage."



Mais ce n'est pas qu'une maladie chez les jeunes... "Sur les 5.000 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2021, 23% ont plus de 50 ans. Pourtant, c'est une génération qui a connu les années 80-90, des années terribles."



Pour faire un don à Sidaction : par téléphone au 110 (numéro gratuit), par SMS en envoyant DON au 92 110 ou par internet.

