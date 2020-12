publié le 09/12/2020 à 19:58

La semaine dernière, l'heure était à l'optimisme. Cependant, les nouvelles décisions annoncées jeudi 10 décembre vont peut-être doucher les espoirs. Un déconfinement probablement repoussé, un couvre-feu possible et un report de la réouverture des lieux de culture... Tout cela s'ajoute aux déjà nombreuses mesures restrictives pour les fêtes. Notamment le "six à Noël" requis par Jean Castex.

Cette année, nous n’inviterons pas le cousin de la Mayenne, ni la grande tante de Seine-et-Marne. À la place de ces repas, avec l’argent que nous ne dépenserons pas pour ces convives imaginaires, nous pouvons faire des dons au Secours populaire. Je suis marraine de cette belle association tout comme Thomas Sotto en est le parrain. J’en suis aussi bénévole comme près de 80.000 Français.

Après avoir distribué des jouets aux enfants, des colis alimentaires et collecter, je ferai les papiers cadeaux au bénéfice du Secours populaire samedi 12 décembre. Tout le monde peut le faire, il suffit de devenir bénévole. Pour ça, rien de plus simple : il existe 1.250 permanences d’accueil en France. Les intéressés n'ont qu'à pousser la porte de l’une d’entre elles pour recevoir un bonnet vert. En un instant, vous deviendrez à votre tour un Père Noël vert.

La solidarité des Français en hausse

Car oui, le Père Noël est vert au secours populaire. "La première année, un gosse est venu me voir. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit 'il est beau ton Père Noël vert, mais il n'est pas mûr", explique Julien Lauprêtre, ancien président de l'association, disparu l'année dernière.

Pour ceux qui n'ont pas le temps, le mieux est de donner. Soit de l’argent, soit des jouets neufs. 36% des familles fragiles ne pourront pas acheter de jouets à leurs enfants pour Noël, un chiffre effrayant. Cette année, c’est double peine, encore une fois, à cause de la crise sanitaire. Il ne peut y avoir de réveillons organisés, ni de fêtes foraines ou de cirques pour les enfants.

Cette année, les jouets et les colis de réveillon seront distribués dans les permanences aux parents sur rendez-vous. Ces colis seront plus festifs qu’à l’ordinaire : les familles pourront y trouver du saumon fumé, foie gras et du chocolat ! Un don de dix euros contribue à un jouet ou un colis. Pour offrir un réveillon complet à une famille, 80 euros sont nécessaires, dont 75% déductibles d’impôts.

L’aide alimentaire fournie par le Secours populaire a augmenté de 45% en France. Cependant, il n’y a pas que la demande en augmentation, mais aussi la solidarité, la générosité. Les Français ont donné 20% de plus cette année. Et ça c’est une bonne nouvelle. Parce qu’en France, on est peut-être grincheux mais on est généreux !