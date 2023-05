INVITÉ RTL - Sécheresse : "La vente des piscines hors sol va être interdite dans les Pyrénées-Orientales", annonce Béchu

Dès le mois de mai, la sécheresse inquiète en France : en comparaison avec le printemps 2022, beaucoup plus de départements de France métropolitaine sont concernés par des mesures de restriction des usages de l'eau en raison de la sécheresse, 20 départements contre 8 l'an dernier à la même période, selon les chiffres du gouvernement consultés mercredi. Trois départements sont notamment en niveau crise : les Bouches-du-Rhône, le Var et le Gard.

Invité de RTL ce vendredi 5 mai, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique explique que "dans quelques jours, ce sont les Pyrénées-Orientales qui vont basculer en niveau crise, département où il n'y a pas eu une vraie journée de pluie depuis un an. (...) Quand on est en crise, c'est simple, rien n'est autorisé à part l'eau potable". Les restrictions sont décidées en fonction "de la réalité des nappes phréatiques et de l'eau disponible", précise-t-il.

Parmi ces restrictions, dans les régions concernées, on ne peut plus arroser son jardin, les lavages de voitures sont fermés et on ne peut plus remplir sa piscine. Dans les Pyrénées-Orientales, "c'est la vente des piscines hors sol qui va être interdite. C'est la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Le dérèglement climatique c'est maintenant, il faut qu'on sorte de la culture de l'abondance. (...) Il faut de la sobriété et optimiser nos usages", poursuit le ministre.

