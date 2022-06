Immobilier : Stéphane Plaza vous explique comment bien entretenir votre piscine

Ce samedi, on plonge dans la piscine et on l'entretient surtout. Voici les principes de base et les techniques pour un bassin propre. On commence par les soins manuels. Le premier acte d'entretien est de recueillir un maximum de résidus, insectes, feuilles apportées par le vent ou les baigneurs avec une épuisette. Optez pour un modèle à manche long. Si vous le faites chaque jour, vous évitez que les polluants se désagrègent dans l'eau.

Nettoyer le fond du bassin avec un balai spécial piscine et s'il dispose d'une fonction aspiration, c'est encore mieux. Nettoyer la ligne d'eau avec une éponge et les skimmers (entrée d'eau) avec une brosse. Enfin, terminez avec les parois immergées en utilisant une brosse télescopique. Vous pouvez investir dans un robot aspirateur spécial piscine. Ils sont bien plus coûteux qu'un simple balai, entre 700 et 2.000 euros quand-même. Mais le résultat est bien meilleur et moins éreintant.

Certains modèles intègrent la filtration de l'eau et peuvent récupérer les résidus jusqu'à 20 microns. Les plus perfectionnés peuvent même nettoyer les parois du bassin. Enfin, pensez à investir dans une couverture de piscine, 300 euros en moyenne, ou dans un volet roulant, entre 2.000 et 3.000 euros pour une piscine de 8 mètres sur 4, pour protéger des résidus et éviter au maximum la déperdition d'eau et de chaleur.

Le rôle du système de filtration

Le système de filtration va récupérer les résidus que vous ne pourrez pas collecter avec une épuisette. Il existe plusieurs niveaux de filtration. Optez au minimum pour des filtres capables de traiter des résidus jusqu'à 30 microns. Sachant que certains modèles peuvent aller jusqu'à six microns. N'oubliez pas que meilleur est la filtration, moins vous aurez à utiliser de produits chimiques. Ces filtres sont à nettoyer au moins une fois par semaine ou régulièrement changés s'ils sont à usage unique.

Du côté de la désinfection, elle a pour but d'éliminer les germes et les algues. Le produit le plus utilisé est le chlore, connu pour son efficacité et son coût accessible. Toutefois, même bien dosé, il peut irriter la peau et laisse une odeur de piscine municipale. Il existe évidemment des alternatives, telles que les rayons UV, l'ionisation cuivre argent ou l'ozone, qui sont souvent plus onéreuses mais plus écologiques. L'alternative la plus utilisée pour des raisons pratiques et financières est le Braun.

Comment vérifier la qualité de l'eau ? En mesurant trois paramètres le TAC, le pH et le TH à l'aide de bandelettes de mesure ou avec un appareil électronique. Le TAC mesure la capacité de l'eau à garder un pH neutre. Il faut absolument le contrôler avant le pH et le traiter avec un rehausseur de TAC. Le pH idéal doit se rapprocher de 7,5. Utilisez des produits qui vont aider à rehausser ou abaisser le pH.

Une eau stabilisée influe sur l'efficacité des traitements chimiques. Avec un pH de 7, le chlore est efficace à 80%. S'il est de 8, l'efficacité chute à 40%. Enfin, le TH définit la dureté de l'eau. Traitée le avec des produits anti-calcaire.

