Sauvetage en mer : une application mobile pour les plaisanciers en détresse

publié le 06/07/2019 à 06:55

"SNSM Sécurité en mer". Avec plusieurs centaines de sauvetages à son actif, Gil Rochette a créé un outil sur mesure. Le patron de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Cagnes-sur-Mer a lancé une nouvelle application mobile. Elle permet d'appeler les secours, mais aussi de se localiser en mer partout en France. Une application destinée à tous les navigateurs, notamment les plaisanciers, a repéré France 3 Alpes-Côte d'Azur.

"Nous connaissons tous les numéros d’urgence pour les urgences terrestres, comme le 18, le 112, etc. Mais nous n’avons pas en mémoire le numéro d’appel pour les urgences maritimes, le 196", a expliqué Gil Rochette appelé par RTL.fr. L'application permet ainsi d'appeler le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) en un clic. Ce dernier décide alors des suites à donner à l'appel au secours.

Mais en mer, il est souvent très difficile de se localiser. Le sauveteur a donc eu l'idée d'ajouter à l'application une option pour se localiser précisément, grâce aux coordonnées GPS. "Quand on nous contacte pour dire qu’il faut qu’on aille chercher quelqu’un et qu'il se trouve à telle position, c’est beaucoup plus facile pour nous d’intervenir, et plus rapide", a raconté Gil Rochette.



Tout pour prendre la mer en sécurité

L'application est complétée par un onglet où noter toutes les informations du bateau : marque, dimensions, immatriculation, assurance, etc. "Un pense-bête", explique Gil Rochette, "qui permet aux plaisanciers de mémoriser un certain nombre d'informations" qu'ils auront sous la main pour les communiquer aux sauveteurs en cas de besoin.

Autre outil important, la météo. "Il n'est pas inutile de rappeler que quand on sort en mer, il est indispensable de regarder la météo, a souligné le patron des sauveteurs de Cagnes-sur-Mer. L'actualité nous le rappelle malheureusement cruellement." Le 7 juin dernier, trois sauveteurs ont perdu la vie en tentant de secourir un pêcheur sorti en mer malgré une tempête.

Lancée sur Android, l'application "SNSM Mer en sécurité" est depuis peu disponible sur iOS.