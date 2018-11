Sargasses : Algopack veut recycler ces algues en pots de fleurs et en jouets pour cochons

publié le 27/11/2018 à 05:29

Une PME française compte récupérer et recycler les sargasses en pots de fleurs et en jouets pour cochons. Les sargasses, ce sont ces algues brunes qui polluent les plages des Antilles.



La société Algopack, qui fabrique déjà du plastique avec des algues cultivées en Bretagne, a mis au point un système pour recycler les sargasses. Elle les sèche et les transforme en poudre. Toute cette partie de la production est faite sur place ; elle peut donc créer des emplois aux Antilles. Elle fait ensuite venir les algues en Bretagne pour en faire un plastique 100% biodégradable.

Souvent des bateaux de marchandises qui vont approvisionner les Antilles reviennent à moitié vide. L'idée est donc d'occuper cette place pour rapporter en métropole la matière première. Le plastique va permettre de fabriquer des objets qui ne se réutilisent pas comme des pots de fleurs biodégradables. Autre marché possible : celui des banques. Pour faire des cartes bleues car on en change tout les deux ans.

Et puis Algopack discute avec le monde agricole. Aujourd'hui, dans les porcheries on donne des jouets en plastique aux cochons pour qu'ils se passent les nerfs ; cela fait partie des normes sur le bien-être animal. Au lieu d'arracher la queue de leurs camarades, ils mordillent des ballons ou encore des bouées.



Ces jouets pourraient être fabriqués en algue. Algopack a déjà testé le recyclage des sargasses en République dominicaine et attend dans quelques semaines la réponse pour un premier appel d'offres en Guadeloupe.