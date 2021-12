Elizabeth II : pourquoi la reine annule-t-elle un grand repas de Noël ?

C'est un moment qu'elle affectionne particulièrement. Elizabeth II a pourtant décidé d'annuler le traditionnel repas qu'elle organise traditionnellement avec sa famille élargie avant Noël. La souveraine de 95 ans comptait réunir une cinquantaine de personnes mardi midi au château de Windsor, avant de partir passer Noël à Sandringham avec sa famille proche.

Selon une source au palais de Buckingham, la reine aurait décidé d'annuler par précaution l'événement, en raison de la situation sanitaire alors que les cas de Covid-19 s'envolent à des niveaux records au Royaume-Uni.

Le tabloïd The Sun rapportait encore mercredi qu'elle espérait maintenir ce repas auquel elle tient beaucoup, annulé l'an dernier déjà en raison de la pandémie et qui aurait été son premier depuis la mort de son époux Philip en avril. Une occasion manquée alors que les apparitions royales sont de plus en plus rares depuis sa brève hospitalisation.

Un état de santé inquiétant

L'état de santé de la souveraine, qui règne depuis près de 70 ans, inquiète en effet depuis qu'elle a été mise au repos par ses médecins le 20 octobre et a passé une nuit à l'hôpital pour des examens "préliminaires" dont la nature n'a jamais été précisée.

La reine a depuis considérablement réduit ses activités et notamment annulé sa présence à la conférence sur le climat COP26 en Ecosse. Elle tient la plupart de ses audiences par visioconférence mais aussi quelques-unes en personne comme mercredi avec le sultan d'Oman, qu'elle a reçu sans masque à Windsor.