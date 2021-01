publié le 06/01/2021 à 10:19

Cela fera bientôt six ans que la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée dans un attentat. Mercredi 5 janvier, le journal publie une enquête IFOP réalisée auprès des profs sur les questions de laïcité. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant sur quatre affirme qu'il ne soutient pas le choix qu'il avait fait de montrer des caricatures aux élèves.

À la question "a-t-il eu raison ou tort de montrer les caricatures du prophète ?", 9% répondent qu'il a eu tort et 16% ne souhaitent pas répondre... C'est assez révélateur. Pour éviter des incidents éventuels en classe, un prof sur deux reconnaît s'être déjà autocensuré dans son enseignement sur des questions de religion. La proportion est même beaucoup plus importante pour les profs de moins de 30 ans, et en lycée.

On apprend aussi dans cette enquête que les hommages à Samuel Paty ont été beaucoup plus perturbés que ce que l'on pensait : 1 prof sur 5 dit avoir observé des contestations pendant les cérémonies, et cela monte à 1 prof sur 3 en REP, en réseau d'éducation prioritaire. C'est beaucoup plus que les 800 incidents signalés et remontés au ministère.

Un problème plus général

L'enquête montre que d'une manière générale, les enseignants ne signalent pas tous les incidents à leur hiérarchie, à peine plus de la moitié des faits constatés en classe. Ils gèrent seuls les choses qui se passent en cours ou en parlent à des collègues, et souvent ça ne va pas plus loin. Pendant les cérémonies d'hommage à Samuel Paty, des élèves ont justifié la violence, refusé de participer à l'hommage, proféré des injures, perturbé la minute de silence.

Et plus globalement, c'est l'enseignement qui est de plus en plus contesté. Dans les collèges et lycées publics, désormais 53% des profs - plus de la moitié donc - disent que des enseignements sont contestés dans leur établissement. Une hausse de 7 points en 2 ans. Il y a aussi davantage de revendications alimentaires liées à la religion ou d'absences en cours, et finalement, les enseignants qui ne sont jamais confrontés à une forme ou une autre de séparatisme religieux sont de moins en moins nombreux.