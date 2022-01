"Meilleure boîte de nuit de Londres" : sur TripAdvisor, des Britanniques raillent Downing Street

L'humour anglais a survécu à la pandémie de Covid-19. Alors que le Premier ministre Boris Johnson est pris dans un tourbillon de révélations sur des fêtes organisées à Downing Street alors que le Royaume-Uni vivait sous de strictes contraintes sanitaires, certains Britanniques préfèrent rire de la situation.

Sur TripAdvisor, site qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs sur des hôtels, restaurants, villes et autres lieux symboliques, des utilisateurs n'ont pas hésité à qualifier le 10, Downing Street, résidence des Premiers ministres, de "meilleure boîte de nuit" de Londres.

"C'est la meilleure (et l'unique) boîte de nuit à Londres. Super choix de fromages et vins", a notamment ironisé une utilisatrice de la célèbre plateforme. Un autre salue les "deux adorables videurs à la porte habillés en policiers", mais demeure perplexe sur l'hôte de la soirée, "un peu clownesque avec des cheveux en bataille".

Opération reconquête

De son côté, Boris Johnson tente de se faire pardonner pour sauver son poste. Le Premier ministre va s'attaquer à la "culture sous-jacente" à Downing Street ayant permis plusieurs fêtes en plein confinement, a déclaré dimanche un de ses ministres, le chef du gouvernement britannique cherchant à redresser la barre après avoir vu sa popularité plonger.

Accusé par l'opposition d'avoir "enfreint la loi", Boris Johnson s'apprête à annoncer des mesures parmi lesquelles l'interdiction de l'alcool dans les bureaux de Downing Street et le renvoi de plusieurs de ses collaborateurs, selon le Sunday Times. "Je peux vous assurer que le Premier ministre est contrit et profondément désolé de ce qui s'est passé", a déclaré à la BBC Oliver Dowden, président du Parti conservateur et ministre sans portefeuille, interrogé sur ces fêtes.