publié le 07/07/2020 à 00:15

Waitrose, Ocado, Co-op, Boots, Morrisons... De plus en plus de chaînes de magasins britanniques ont retiré de leurs rayons certains de leurs produits en base de noix de coco. En cause, la méthode de récolte de ces fruits. Les noix de coco auraient été cueillies par des singes élevés à cet effet et maltraités, rapporte la BBC.

L'association Peta a mené une enquête qui révèle cette maltraitance. Des singes sont pris à leur famille dès leur plus jeune âge. Ils sont ensuite élevés pour cueillir les noix de coco, jusqu'à 1.000 par jour. Ils portent des colliers en métal rigide, sont pour certains transportés dans des cages exiguës. Leurs canines sont parfois arrachées s'ils deviennent agressifs.

Face à de telles conditions d'élevage, certains singes finissent par avoir des comportements anormaux. Certains développent des troubles obsessionnels du comportement. D'autres tentent, en vain, de s'échapper.

> Des singes exploités et maltraités pour le lait et l'huile de coco