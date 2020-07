publié le 05/07/2020 à 05:50

Pour ceux qui cet été vont monter sur un bateau pendant les vacances, il est commun que dire le mot “lapin” à bord d’un bateau porte malheur, mais pourquoi ?

Il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :

1) Des lapins embarqués à bord d’un navire se sont échappés, et ont grignoté les amarres du fret qui a glissé, et fait chavirer le navire.

2) Chez les Vikings, grands marins, le lapin est un animal maudit. Même sa peau était interdite à bord.

3) La patte de lapin est un porte-bonheur dans certaines civilisations, mais attire le malheur, dans d’autres.

La bonne réponse est la réponse 1 !

Si vous voulez avoir une réponse très concrète, essayez donc de dire "lapin" à bord d’un bateau, vous aurez un aperçu de l’effet sur les marins ! Du temps des grands périples explorateurs ou militaires, il fallait emporter sa nourriture avec soi. Viande séchée, poisson fumé...Plusieurs mois à bord d’un navire à manger des aliments fumés ou séchés, sans congélateurs ni boîtes de conserve. Ce n’était tout bonnement pas possible ! Aussi de temps en temps, un bon ragoût de mouton, du jambon à l’os grillé, ou un sauté de lapin améliorait l’ordinaire.

Le mets préféré des lapins : les cordages

Sauf que le mouton et le cochon sont des animaux domestiques aisés à garder enfermés dans un espace aménagé à bord d’un navire. Alors que le lapin, un petit trou, et le voilà parti en goguette sur le bateau. Lui, et ses dizaines de congénères ! Pas grave, me direz-vous ? C’est vrai, jusqu’à ce qu’ils décident de se faire les dents sur tout et n’importe quoi. Et le mets préféré des lapins – qui ne sont pas des rongeurs mais des mammifères de l’ordre des léporidés – comme celui des rats qui, eux, sont des rongeurs, ce sont les cordages.

Vous saisissez la suite ? Un bout de corde à voile grignoté, c’est embêtant, mais ça se répare. Mais lorsqu’il s’agit des amarres qui tiennent le fret en place sur le navire, et lui évitent de brinquebaler lorsque la mer est formée ou pire, déchaînée. Plusieurs navires chavirèrent ainsi à cause de lapins emmenés à bord pour donner de la viande fraîche à l’équipage.