publié le 25/06/2019 à 14:34

Attention aux excès de vitesse si vous passez vos vacances en Irlande ou en Suède. Les deux États européens ont rejoint la liste des 18 pays qui échangent des informations relatives aux infractions routières avec la France. Autrement dit, si vous vous faites flasher par un radar dans un de ces pays, vous devrez payer l'amende même après votre retour en France.

Inversement, les Suédois et les Irlandais devront payer en cas d'infraction commise en France. Entre février 2018 et janvier 2019, "plus de 15.000 infractions ont été commises sur les routes françaises par des véhicules immatriculés en République d’Irlande et plus de 12.000 infractions ont été commises par des véhicules immatriculés en Suède", explique le ministère de l'Intérieur.

"Depuis le déploiement des radars vitesse en France, environ 21% des infractions relevées concernent des véhicules immatriculés à l’étranger, alors qu’ils ne représentent que 5% à 6% du trafic", note le communiqué. Ce sont même la moitié des infractions qui sont commises par des étrangers durant l'été.

La liste des pays

L'échange d'information avec les pays de l'Union européenne, en vertu de la directive européenne 2015/413, se fait avec :

- L'Allemagne

- L'Autriche

- La Belgique

- L’Espagne

- L'Estonie

- La Hongrie

- L'Italie

- L'Irlande

- La Lettonie

- La Lituanie

- Le Luxembourg

- Les Pays-Bas

- La Pologne

- Le Portugal

- La République tchèque

- Le Royaume-Uni

- La Roumanie

- La Suède

- La Slovaquie

Par ailleurs, en vertu d'un accord bilatéral spécifique, la Suisse échange aussi des informations avec la France.