publié le 13/06/2019 à 07:06

Il faut désormais compter 26.035 euros en moyenne pour une voiture neuve soit un recul de 682 euros, c'est une première. C'est le principal enseignement du "portrait-robot" de la voiture moyenne neuve 2018, établi comme chaque année depuis 1953 par l'Argus.



L'explication de cette baisse de prix tient en deux mots : diesel et malus. Les menaces sur l'avenir du gazole ont favorisé l'achat de modèles essence donc moins chers, et la crainte du malus a orienté les automobilistes vers des véhicules de catégorie inférieure. Et puis la prime à la conversion (qui représentait 1.000 euros en 2018, voire 2.000 pour les foyers non imposables) a provoqué un véritable engouement pour les petites voitures. Pour preuve, les immatriculations de citadines ont bondi de 24%.

Autre enseignement, nos voiture actuelles consomment davantage : certes c'est en très légère hausse mais quand même. En cause, le boum des SUV (809.000 ventes, contre 688.000 en 2017, soit 18 % de hausse), plus lourds et des moteurs essence, davantage énergivores que les diesels, mais surtout un nouveau mode de calcul de la consommation plus réaliste que l’ancien. Dès lors, la voiture moyenne consomme 4,7 litres/100 kilomètres, soit 0,1 litre de plus en 1 an.