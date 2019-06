Radars endommagés : les automobilistes ont-ils décidé de ré-accélérer ?

publié le 15/06/2019 à 11:55

D'après le ministère de l'Intérieur, près de 60% des cabines radars ont été vandalisées pendant l'épisode "gilet jaunes". Et le ministère fait régulièrement le lien entre ces radars HS et les médiocres résultats de la sécurité routière depuis le début de l’année avec un raisonnement tout simple (certains disent simpliste) : quand les radars ne marchent plus, les Français ré-accélèrent et donc le nombre d’accidents ré-augmente.



Donc on a pris notre radar portable, le même que celui de la police, et on est allés faire, très discrètement, 2.000 mesures de vitesse juste à côté de radars visiblement hors-service, c’est-à-dire soit bâchés, tagués ou brûlés... Et le résultat est sans appel : non, les Français ne profitent pas des radars détruits pour accélérer. Sur les 2.000 mesures, on n'a relevé que 2,2% d'excès de vitesse. Bref, très peu de chose, que ce soit sur route, sur voie rapide ou sur autoroute.

Et non seulement les conducteurs n'accélèrent pas mais c'est plutôt le contraire : ils ont toujours tendance à ralentir à l'approche du radar, même quand il est visiblement hors-service. Bref, la peur du radar fonctionne toujours, même quand il est en panne.

Quid des routes sans radar ?

Et justement pour savoir à combien roulent vraiment les Français, Auto Plus est allé faire des mesures de vitesse sur des routes dépourvues de radar. Ces mesures, qui permettent d'avoir une idée plus juste du comportement de Français, sont faites chaque année aux mêmes endroits, sur les mêmes routes. Ce qui permet de comparer et de constater que, là non plus, les Français n'ont pas ré-accéléré.



Sur autoroute, ils roulent en moyenne à 132 km/h cette année contre 134 km/h il y a 5 ans. Et sur les départementales, la limitation est quasi respectée cette année avec une vitesse moyenne de 81 km/h contre 82 l'an passé. Bref, amis conducteurs, vous êtes plutôt raisonnables, bravo !