Rouen : polémique autour du ramassage scolaire en calèche, une pétition lancée

publié le 07/01/2020 à 13:20

Une ligne de ramassage scolaire à bord d'une calèche tractée par un cheval. C'est le projet proposé par l'association Cheval en Seine, lauréate d'un projet citoyen et soutenue par les élus Verts, pour la rentrée 2020 à Rouen (Seine-Maritime). Mais l'initiative ne plaît pas, notamment pour un couple d'antispécistes qui a lancé une pétition.

Pour Manu et Stessy Tritz, à l’initiative de la pétition, ce projet n'a pas pris en compte le "bien-être animal", rapporte Le Parisien. Et le couple a déjà réussi à récolter près de 34.000 signatures : "On s'attendait au mieux à 2.000. Là, on voit que le débat mérite d'avoir lieu", s'étonnent-ils.

Mais pour Jean-Michel Bérégovoy, l'élu écologiste qui a présenté le projet, c'est l'incompréhension : "Dans ce cas précis, la question du bien-être animal n'a pas été évacuée. La calèche, adaptée au transport des enfants, sera légère, possédera une assistance électrique. Et les chevaux seront hébergés dans d'excellentes conditions", a-t-il précisé.