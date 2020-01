Comment expliquer le lien qui unit nos enfants aux animaux ?

publié le 02/01/2020 à 07:00

Nos enfants sont bien souvent fascinés par nos amis les bêtes, et nous parents, adultes, sommes les témoins médusés de cette bulle qu’ils créent, de cette relation particulière voire unique qui se tisse entre eux… Confiance, innocence et émotions qui nous échappent sont à retrouver dans On est fait pour s'entendre !

Comment expliquer le lien qui unit les enfants aux animaux ? Qu’est-ce que les boules de poils (ou de plumes) leur apportent ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Philippe Hofman, psychologue clinicien, spécialiste de l'adolescence et auteur de Le chien est une personne (Editions Albin Michel)



- Marc Giraud, naturaliste de terrain, écrivain et chroniqueur animalier (sur RTL et Bel RTL). Auteur de Le bonheur est dans la nature (Editions Delachaux)

Le chien est une personne (Editions Albin Michel)

Le bonheur est dans la nature (Editions Delachaux)