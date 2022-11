Rhône : une école maternelle infestée de rats

Difficile de connaître le nombre de rats présents dans l'établissement, mais ils grouillent. On en a retrouvé dans des poubelles ou dans les toilettes. Des petites crottes attestent de leur présence. Des habits ont même été grignotés, ce qui inquiète le personnel mais également les parents d'élèves : "Il y a des enfants qui ont vu les queues dans les toilettes. Il y a une maîtresse qui est rentrée dans les sanitaires, il y a un rat qui a sauté sur elle. Ils se déplacent partout, dans les cuisines, à la cantine".

Pas d'autre choix que de fermer les neuf classes toute la semaine pour permettre aux professionnels d'éradiquer le problème. Après une inspection minutieuse qui a confirmé la présence des rats, la société Pro hygiène solutions est passée l'action pour traiter les extérieurs, les accès des rongeurs et bien sûr l'intérieur de l'établissement comme l'explique le responsable : "On est dans une école donc on est vigilants aux produits qu'on utilise. On va éviter de trop charger le site en matières toxiques et on va utiliser des manières alternatives".

Et de poursuivre : "On va procéder également au rebouchage des terriers en extérieur, et on va travailler sur l'herméticité des bâtiments pour venir réduire le risque d'intrusion des rongeurs dans l'établissement scolaire".

La mairie de Vaulx-en-Velin a débloqué 9.000 euros pour l'opération qui va durer toute la semaine et même au-delà, puisqu'un suivi sera effectué pendant un mois et demi pour vérifier qu'il n'y ait plus aucun rat dans l'établissement.

