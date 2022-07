Gironde : cafards, rats, cellules surpeuplées... Les conditions "indécentes" des détenus de la prison de Gradignan

"Dans quel état on sort de là ? On sort comme un dingue !". Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, n'a pas de mots assez forts pour décrire ce qu'elle a vu à la prison de Gradignan, près de Bordeaux (Gironde). Là-bas, on compte 864 détenus pour seulement 434 places.

Dominique Simonnot a inspecté les lieux début juin, et raconte au micro de RTL les conditions de vie déplorables des prisonniers, enfermés 22 heures sur 24 dans des cellules délabrées mesurant 8m2. "Ils sont entassés comme des poulets de batterie ! Il y a des cafards partout", explique-t-elle, racontant que des détenus dormant sur un matelas au sol lui ont confié "avaler des bébés cafards par la bouche".

"Il y a des punaises de lit, des rats dans la cour, des douches collectives ignobles" avec de l'eau à 58 degrés, poursuit-elle. "Tout est dégueulasse, tout est surpeuplé, c'est le pire de ce que j'ai vu et je refuse que l'on s'habitue au pire", dit Dominique Simonnot, qui lance un appel au législateur, au gouvernement et aux magistrats. "Il faut qu'ils arrêtent d'envoyer des gens là-dedans. C'est indécent !".

La réponse du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a promis de rénover les douches cette année et assure qu'un nouvel établissement de 600 places est en cours de construction. La première partie du bâtiment devrait ouvrir ses portes en 2024. La deuxième sera opérationnelle en 2026. Cette prison remplacera l'actuelle, qui sera alors définitivement fermée.

Le ministère explique également que dans la région bordelaise, les magistrats, conscients de la situation, sont sensibilisés aux peines alternatives, comme le bracelet électronique. Il assure enfin que grâce aux aménagements de peine et aux transferts, le taux d'occupation de la prison de Gradignan a été ramené de 234% à 213%.

