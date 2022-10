Faut-il vraiment arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?

Le sujet du jour. Est-il raisonnable de mettre au monde un enfant sur cette planète qui se réchauffe ? Telle est la question que suivent de près les dernières projections des Nations Unies avec pour fond, les interrogations collectives de nombreux jeunes couples et de nombreuses jeunes femmes.

Et pour cause, ces projections ne sont pas des plus rassurantes. En fin d'année 2022, les Nations Unies estiment que la population mondiale atteindra les 8 milliards, puis 10 milliards entre 2050 et 2100. Des chiffres qui donnent le tournis malgré les démographies décroissantes sur certains continents, provoquant des disparités importantes.

En 2022, une étude de l’IFOP pour le magazine Elle, a démontré que près d’un tiers des femmes ne voulaient pas d’enfant. Parmi les raisons évoquées comme la carrière, la liberté ou encore de ne le fait de ne pas aimer les enfants, se distinguent les enjeux écologiques. Le rôle de la natalité dans la survie de la planète bleue n'a jamais été autant remis en question.

Pourquoi on en parle ? Est-il raisonnable de mettre au monde un enfant aujourd'hui ? Est ce que faire un enfant aggrave t-il le problème climatique ? Est-on capable de mesurer le poids d'un enfant en terme de déchets et d'émissions de CO2 ?



Citation. "La question c'est aussi comment on change nos modes de consommation autour des enfants ? Si on fait moins d'enfants mais que le temps et le pouvoir d'achat qu'on dégage de ça, on l'utilise pour consommer, ce n'est pas non plus forcément mieux. Qu'est ce qu'on met dans la balance ?", explique Bénédicte Gastineau, travaille à l'Institut de recherche pour le développement sur les questions de croissance démographique en lien notamment avec les changements environnementaux.

