Réforme des retraites : nouvelle journée de mobilisation le 6 juin, annoncent les syndicats

Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Réunis ce mardi matin au lendemain du 1er mai, les leaders syndicaux ont trouvé un accord : la prochaine journée de grève et de manifestation aura lieu le mardi 6 juin 2023.

Cela intervient à l’avant-veille de la proposition de loi du groupe Liot à l’Assemblée pour abroger le texte de la réforme des retraites et revenir sur le recul de l'âge légal à 64 ans.

Quatre mois après la première manifestation, l’idée, c'est de maintenir toujours plus la pression, cette fois sur les députés. Sur le dossier ultrasensible de la reprise des discussions avec l’exécutif, "on verra plus tard", explique à RTL un leader syndical, qui parle d’un sujet secondaire.

Aucune invitation n’a d’ailleurs été envoyée pour le moment. Et même si c’était le cas, la parade est déjà toute trouvée : "On respectera nos diversités", précise cette source. En somme, l’intersyndicale est une force qu’il faut conserver, et même cultiver sur d’autres sujets : les conditions de travail ou les salaires.

Enfin, les leaders syndicaux précisent qu’ils suivront avec attention la décision du Conseil constitutionnel mercredi 3 mai sur le Référendum d’Initiative Partagé (RIP).



