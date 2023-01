Retraites : qu'est-ce qu'un "trimestre" et comment est-il validé et calculé ?

Pour pouvoir toucher sa retraite, il faut cotiser. Plusieurs éléments sont importants pour calculer vos droits à la retraite et déterminer les deux éléments fondamentaux qui sont l'âge de départ et le montant de votre pension.

L'un de ces éléments, l'un des plus connus, est celui des fameux "trimestres". Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote), vous devez justifier d'un certain nombre de trimestres d'assurance retraite. Le nombre de trimestres requis varie selon votre année de naissance et selon les réformes successives. Avec le système en place actuelle, si vous êtes nés entre 1955 à 1957, vous deviez avoir 166 trimestres (41 ans et 6 mois). Pour les personnes nées après 1973, vous deviez cumuler 172 trimestres (43 ans) par exemple.



Mais qu'est-ce qu'un trimestre ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas que d'une durée de travail... Voici comment y voir plus clair à travers la question de Martin posée à la Brigade RTL (brigade@rtl.fr).

Qu'est-ce qu'un trimestre ?

Question de Martin, intermittent : "Je ne comprends pas très bien pas la notion de "trimestres". Comment valider un trimestre ? Combien d’heures faut-il travailler ?"



La réponse de RTL : "Contrairement aux idées reçues, le calcul du trimestre dépend de votre rémunération et non de vos heures de travail. Un trimestre, c’est 150 heures payées au Smic. Aujourd’hui, le Smic horaire brut, c'est 11,27 euros. Donc si vous avez gagné 1.690 euros brut sur une année, cela fait 1 trimestre. En revanche, ce n’est pas parce que vous gagnez très bien votre vie que vous cotisez plus vite. Il y a un plafond, vous ne pouvez cotiser que 4 trimestres maximum sur une année."

Pour comprendre les autres notions, comme les trimestres "cotisés", "assimilés" ou "accordés", voici les explications de l'Assurance retraite en vidéo. Vous pouvez retrouver aussi plus de détails sur le site de l'Assurance retraite pour être parfaitement incollable sur cette notion de "trimestre".

