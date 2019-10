publié le 08/10/2019 à 15:08

Depuis 10 ans, l'espérance de vie en bonne santé est stable : 64,5 ans pour une femme et 63,4 ans pour les hommes, selon une étude de la DREES, le service statistique des ministères sociaux. Les femmes vivent ainsi jusqu'à 85 ans et les hommes jusqu'à 79 ans.

De quoi regarder le débat sur l'âge pivot de 64 ans, pour toucher sa retraite à taux plein, d'un autre œil. Invité de RTL, Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste des relations sociales, observe bien que "l'espérance de vie en bonne santé progresse légèrement"."Par rapport au débat actuel, on ne peut pas dire qu'il y a une dégradation de l'espérance de vie générale et de l'état de santé", poursuit le sociologue.

"L'âge pivot, ce fameux âge entre 63 et 64 ans, c'est justement là qu'est la période de basculement, où en moyenne on peut vivre sans incapacité", remarque Jean-François Amadieu. Reculer cet âge pivot, c'est donc "tout l'enjeu" de la réforme des retraites, selon le spécialiste : "Dans quelles mesure les droits à la retraite et l'âge de départ doivent tenir compte de l'espérance de vie tout court, et de l'espérance de vie en bonne santé ?".

Selon que l'on soit ouvrier ou cadre, cette fameuse espérance de vie en bonne santé "ne sera pas la même chose", rappelle le sociologue.