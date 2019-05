Ressources de la planète : l'Union européenne vivra à crédit dès vendredi

publié le 09/05/2019 à 05:20

Si tous les habitants du monde vivaient comme nous, Européens, il faudrait presque 3 planètes pour fournir l'eau, le bois, les poissons, les terres agricoles à tout le monde. Notre empreinte sur la nature est trop forte. L'Europe, c'est 7% de la population mondiale et nous prenons 20% des ressources. Un pourcentage qui a baissé depuis 2007 : à cause ou grâce a la crise économique, nous avons moins consommé.



Et l'Europe a aussi fait des progrès : elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre ; 20% de son électricité est verte ; elle a mieux encadré la pêche, ce qui a permis a la population de thon rouge de se reconstituer... Et le WWF (le Fonds mondial pour la nature), qui fait ces calculs chaque année avec l'organisation Global Footprint Network, propose aux chefs d'États, qui se réunissent ce jeudi en Roumanie, de mettre un coup d'accélérateur.

L'Europe peut y arriver à travers la Pac (la politique agricole commune) qui invite à : conditionner les 50 milliards qu'elle verse aux agriculteurs à leurs efforts écologiques, avancer son calendrier de réduction des gaz à effet de serre pour arriver à zéro émission dès 2040, soit 10 ans plus tôt que prévu, et surtout faire appliquer ses directives sur l'eau, la qualité de l'air, la protection animale.

Il y a plein de règles utiles, mais il faudrait plus de contrôles pour qu'elles soient appliquées. Enfin, il faudrait également mettre des moyens sur l'économie verte, le recyclage, les énergies propres et les transports électriques qui créent aujourd'hui, avec beaucoup moins de matières premières, 7 fois plus d'emplois que les autres secteurs.